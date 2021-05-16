Под Астраханью маломерное судно столкнулось с моторной лодкой

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Маломерное судно и моторная лодка столкнулись в Астраханской области. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

"По предварительным данным, сегодня примерно в 17:00 в акватории ерика Вичуга в районе села Гандурино Камызякского района Астраханской области произошло столкновение маломерного судна "ЛР" с моторной лодкой. В результате столкновения есть пострадавшие, в том числе и несовершеннолетние", - сказала Марковская, не уточнив число пострадавших.

Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.