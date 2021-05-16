{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Под Астраханью маломерное судно столкнулось с моторной лодкой

Есть пострадавшие

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Маломерное судно и моторная лодка столкнулись в Астраханской области. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

"По предварительным данным, сегодня примерно в 17:00 в акватории ерика Вичуга в районе села Гандурино Камызякского района Астраханской области произошло столкновение маломерного судна "ЛР" с моторной лодкой. В результате столкновения есть пострадавшие, в том числе и несовершеннолетние", - сказала Марковская, не уточнив число пострадавших.

Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

Теги
РоссияАстраханская область
В Петербурге задержали подозреваемого в серии наездов на прохожих
Студент и его соучастники сбивали людей на электросамокатах на Невском проспекте
Читать полностью