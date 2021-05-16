В Петербурге задержали подозреваемого в серии наездов на прохожих

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Студента одного из вузов Петербурга задержали по подозрению в совершении серии наездов на прохожих на Невском проспекте. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

"Следователями совместно с сотрудниками полиции задержан 21-летний студент одного из вузов города", - говорится в сообщении пресс-службы. По версии следствия, подозреваемый вместе со своими знакомыми на электросамокатах вечером 13 мая на Невском проспекте сбил неизвестного мужчину и скрылся. Затем около 2 часов ночи 14 мая подозреваемый сбил еще одного мужчину, после чего с соучастниками напал на него. Пострадавшего мужчину госпитализировали.

В настоящий момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, поиски других нападавших продолжаются.

Ранее в пятницу в СМИ появилось видео, на котором группа молодых людей на электросамокатах сбивает прохожих на Невском проспекте. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил найти нападавших и привлечь к ответственности. Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство").