В Пермском крае загорелись хозпостройки

ПЕРМЬ, 16 мая. /ТАСС/. Несколько хозяйственных построек загорелись в Пермском районе Пермского края на площади 700 кв. м. Об этом сообщается в воскресенье на сайте ГУ МЧС по региону.

"В 14:40 мск 16 мая поступило сообщение о загорании строений по ул. Парковая в деревне Ванюки Пермского муниципального района. В 16:56 мск пожар локализован, угроза распространения огня отсутствует", - говорится в сообщении.

Площадь пожара составляет около 700 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, горят гаражи, овощные ямы, сараи и прочие хозяйственные постройки. В настоящее время пожарными на месте проводится разборка и проливка горящих конструкций. В тушении задействованы 51 человек и 15 единиц техники.