{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Спасатели Пермского края тушат свыше 20 га горящей травы

За сутки в регионе произошло шесть лесных пожаров

ПЕРМЬ, 16 мая. /ТАСС/. Шесть лесных пожаров произошло в Пермском крае за прошедшие сутки, четыре из них до сих пор продолжают тушить. Общая площадь возгорания составляет около 23 га, сообщили ТАСС в воскресенье в Министерстве природных ресурсов Пермского края.

"Было сегодня шесть пожаров. Два ликвидировали, два локализовали и продолжают тушить еще два пожара на площади четыре га и 17 га. Информация предварительная", - сказал собеседник агентства.

Площадь локализованных пожаров составляет 2 га, площадь ликвидированных - 2,5 га. Основные причины возникновения пожаров - переход огня с земель сельхозназначения, а также прошедшая накануне в регионе гроза.

Также на сайте Минприроды сообщается, что в субботу произошло еще четыре пожара на общей площади 18,13 га. Полностью потушить их удалось лишь в воскресенье.

Теги
РоссияПермский край
В Якутии проводят работы по тушению 22 лесных пожаров
Их площадь достигла 378 га
Читать полностью