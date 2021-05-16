Спасатели Пермского края тушат свыше 20 га горящей травы

ПЕРМЬ, 16 мая. /ТАСС/. Шесть лесных пожаров произошло в Пермском крае за прошедшие сутки, четыре из них до сих пор продолжают тушить. Общая площадь возгорания составляет около 23 га, сообщили ТАСС в воскресенье в Министерстве природных ресурсов Пермского края.

"Было сегодня шесть пожаров. Два ликвидировали, два локализовали и продолжают тушить еще два пожара на площади четыре га и 17 га. Информация предварительная", - сказал собеседник агентства.

Площадь локализованных пожаров составляет 2 га, площадь ликвидированных - 2,5 га. Основные причины возникновения пожаров - переход огня с земель сельхозназначения, а также прошедшая накануне в регионе гроза.

Также на сайте Минприроды сообщается, что в субботу произошло еще четыре пожара на общей площади 18,13 га. Полностью потушить их удалось лишь в воскресенье.