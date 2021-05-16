В Якутии тушат 22 лесных пожаров

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Работы по тушению 22 лесных пожаров проводятся в Республике Саха (Якутия). Их площадь достигла 378 га, сообщает ФБУ "Авиалесоохрана".

"По ситуации на 16 мая проводятся работы по тушению 22 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 378 га в Верхневилюйском, Горном, Мегино-Кангаласском, Намском, Нюрбинском, Сунтарском, Таттинском, Усть-Майском, Хангаласском, Якутском лесничествах", - говорится в сообщении.

Из 22 пожаров 11 действуют в зоне авиационного применения сил и средств. По информации региональной диспетчерский службы лесного хозяйства, еще накануне на территории Якутии возникло 14 лесных пожаров, в том числе шесть - в труднодоступной зоне авиационного применения сил и средств. В ГУ МЧС региона, в свою очередь, сообщили, что за минувшие сутки площадь пожаров увеличилась 173,7 га.

По данным Авиалесоохраны, причины лесных пожаров - переход огня ландшафтных пожаров с сопредельных нелесных земель и нарушения правил пожарной безопасности в лесах.

Особый противопожарный режим действует на территории Нюрбинского, Оймяконского, Сунтарского, Таттинского и Томпонского районов. Рослесхоз поручил Министерству экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии оперативно проработать с органами власти вопрос о расширении территории действия особого противопожарного режима вплоть до регионального уровня.