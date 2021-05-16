В Мексике автобус перевернулся после нападения пассажира на водителя

МЕХИКО, 16 мая. /ТАСС/. Шесть человек погибли и 18 получили травмы в ДТП с автобусом в штате Пуэбла в центральной части Мексики. Транспортное средство перевернулось после того, как пьяный пассажир напал на водителя и сам сел за руль, сообщила в воскресенье на своем сайте газета Milenio.

Состояние ряда пострадавших пассажиров оценивается как тяжелое.

Представители властей смогли задержать виновника происшествия, который попытался скрыться с места автокатастрофы. Ожидается, что в ближайшее время ему будут предъявлены обвинения.