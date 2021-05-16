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Не менее пяти человек ранены в результате стрельбы в Этобико

По данным телеканала CBC, у одного из пострадавших отсутствуют признаки жизни, четверо других серьезно ранены

ТАСС, 16 мая. По меньшей мере пятеро ранены в результате стрельбы в городе Этобико (провинция Онтарио). Об этом в воскресенье сообщил телеканал CBC со ссылкой на местную полицию.

По данным телеканала, у одного из пострадавших отсутствуют признаки жизни, четверо других серьезно ранены.

Как уточнила полиция, вызов поступил в 14:30 по времени по времени Восточного побережья США (21:30 мск). Звонивший сообщил, что мужчина вышел из машины и открыл огонь. Полиция провидит обыск на месте происшествия. По ее данным, преступники скрылись на автомобиле черного цвета.

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