В Торонто произошла стрельба

ОТТАВА, 17 мая. /ТАСС/. Один человек погиб и четверо получили ранения в результате стрельбы в Торонто. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CBC.

По его данным, неизвестный мужчина вышел из машины в одном районов в западной части города и открыл стрельбу по людям в другом автомобиле. Пять пострадавших были госпитализированы, один позже скончался в больнице.

Следы от выстрелов были также обнаружены на ближайшем доме, в нем никто не пострадал. Преступник скрылся с места происшествия, его разыскивает полиция.