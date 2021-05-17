Восемь человек погибли в результате циклона "Тауктаэ" на западе Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 мая. /ТАСС/. По меньшей мере восемь человек погибли, повалены мачты линий электропередачи и множество деревьев, тысячи людей остались без электричества на западном побережье Индии, по которому в воскресенье ударил тропический циклон "Тауктаэ" ("Язык дракона").

Как сообщает в понедельник сайт газеты Times of India, удар циклона, зародившегося в восточно-центральной части Аравийского моря, пришелся по штатам Керала, Карнатака, Махараштра и Гоа. К гибели людей и разрушениям привели ураганный ветер и проливные дожди.

Власти штатов приняли экстренные меры для обеспечения безопасности зараженных коронавирусом пациентов, находившихся на лечении в больницах в зоне циклона. В Махараштре 580 инфицированных были эвакуированы из клиник на побережье в другие медицинские учреждения. Из-за проливных дождей в столице штата Мумбаи в минувшие выходные была временно приостановлена вакцинация населения от COVID-19.

По данным Метеорологического управления Индии, циклон "Тауктаэ" со скоростью до 165 км/ч перемещается на север в сторону штата Гуджарат, территорию которого достигнет к вечеру понедельника. Власти региона эвакуировали в безопасные районы около 150 тыс. человек, привели в повышенную готовность службы экстренного реагирования. Подразделения флота и Сухопутных войск ВС Индии в штате приведены в состояние готовности, чтобы при необходимости оказать помощь населению. Всем рыбакам рекомендовано остановить ловлю и вернуться домой.

Правительство обратилось к больницам, где проводится лечение пациентов с коронавирусной инфекцией, с требованием запастись всем необходимым, а также принять меры для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии и производства медицинского кислорода.