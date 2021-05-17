МЧС Абхазии вновь подключает авиацию к поискам туриста из России в горах

СУХУМ, 17 мая. /ТАСС/. Абхазские спасатели не могут дойти до места нахождения в горах российского туриста из-за лавиноопасности, поиск будет продолжен с помощью авиации. Об этом ТАСС рассказал в понедельник первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тигран Делибалтян.

"Горно-спасательный отряд МЧС Абхазии не смог добраться до места, где остался один из семерых российских туристов на высокогорье. Группа сейчас находится на перевале Химца и дальше не может двигаться из-за лавиноопасности. Сегодня поиски будут продолжены с помощью авиации", - сказал Делибалтян.

В четверг шестеро из семи туристов были доставлены абхазским МЧС в Сухум. Вертолет совершил облет предполагаемого места нахождения седьмого туриста, однако погодные условия не позволили провести полноценный осмотр местности. В этой связи 13 мая в верховье реки Гумиста отправился горно-спасательный отряд МЧС Абхазии.

Руководитель группы Анна Делева в интервью пресс-службе МЧС сообщила, что в горах их группа попала под сильный снегопад и ледяной дождь, сбилась с пути и не смогла вернуться к базовому лагерю, где их ожидал еще один член группы - 64-летний Владимир Ульянов из Екатеринбурга. Тогда группа решила спускаться к побережью и обратиться за помощью в МЧС.