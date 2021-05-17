В Москве мужчина получил перелом черепа в частной клинике

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Мужчина получил перелом черепа во время обследования в частной клинике в Москве. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, пациент упал с каталки и ударился затылком.

"В полицию поступило сообщение о том, что в городскую клиническую больницу им. Н. И. Пирогова в реанимационное отделение госпитализирован мужчина с переломом основания черепа. Во время проверки установлено, что он получил тяжелую травму во время обследования в медицинском центре, где во время проведения УЗИ упал с каталки и ударился затылком", - сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка.