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В Москве мужчина получил перелом черепа в частной клинике

Пациент упал с каталки во время проведения УЗИ, мужчину госпитализировали в клиническую больницу им. Н. И. Пирогова

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Мужчина получил перелом черепа во время обследования в частной клинике в Москве. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, пациент упал с каталки и ударился затылком.

"В полицию поступило сообщение о том, что в городскую клиническую больницу им. Н. И. Пирогова в реанимационное отделение госпитализирован мужчина с переломом основания черепа. Во время проверки установлено, что он получил тяжелую травму во время обследования в медицинском центре, где во время проведения УЗИ упал с каталки и ударился затылком", - сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка.

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