Открытое горение надворных построек в селе на Урале ликвидировано

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение надворных построек в селе Логиново в Свердловской области. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 09:28 мск открытое горение ликвидировано. На месте проводится проливка и разборка конструкций", - сказали в пресс-службе.

Сообщение о пожаре на территории надворных построек в селе Логиново поступило в 08:27 (06:27 мск). Площадь пожара составила 1 000кв. м. В целях безопасности из двух близлежащих двухэтажных жилых домов были эвакуированы 14 человек, в том числе шесть человек выведены из домов пожарными. В 07:42 мск пожар был локализован. Изначально сообщалось, что площадь пожара составляет 2 000 кв. м, позднее в ГУ МЧС по региону уточнили, что его площадь - 1 000 кв. м.

По предварительной информации, пострадавших нет.