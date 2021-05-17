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В Пензенской области полиция разыскивает подозреваемого в убийстве трех человек

К преступлению может быть причастен бывший муж убитой женщины 1972 года рождения, сообщили в пресс-службе УМВД по региону

ПЕНЗА, 17 мая. /ТАСС/. Три человека были убиты из огнестрельного оружия в Пензенской области. Полиция разыскивает подозреваемого в преступлении, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе УМВД по региону.

"В дежурную часть УМВД России по Пензенской области поступило сообщение о том, что в селе Липовка в частном доме слышны выстрелы. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. При осмотре места происшествия были обнаружены тела двух женщин 1948 и 1972 годов рождения с огнестрельными ранениями", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, к преступлению может быть причастен бывший муж убитой женщины 1972 года рождения. "После произошедшего подозреваемый направился в село Огаревка, где на территории частного домовладения выстрелил в мужчину 1970 года рождения - брата бывшей жены. От полученных ранений он скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что, по словам очевидцев, подозреваемый направился в сторону реки. Местность оцепили, полиция разыскивает злоумышленника.

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