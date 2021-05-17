В Москве с начала года произошло около 400 ДТП, связанных с наездом на пешеходов

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Госавтоинспекция Москвы с начала этого года зарегистрировала порядка 400 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов, в которых погибли 13 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"Безусловно, управлением ГИБДД совместно с транспортным комплексом города на постоянной основе реализуются необходимые мероприятия, направленные на предупреждение аварийности с участием пешеходов - это обустройство безопасной улично-дорожной среды, меры реагирования и пресечения грубых нарушений. Но многое зависит и от самих участников дорожного движения, в особенности от водителей транспортных средств, если мы говорим о выборе скорости. Вопросы пешеходной безопасности остаются актуальными. За четыре месяца текущего года нами зарегистрированы 399 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов в зоне действия пешеходных переходов, в которых 13 человек погибли и 408 получили ранения различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

В Москве начались мероприятия, посвященные Шестой глобальной неделе безопасности дорожного движения, которая пройдет в России с 17 по 23 мая. Тема мероприятия в этом году посвящена снижению скоростного режима в городах в местах пересечения транспортных и пешеходных потоков, а также привлечению внимания к проблемам безопасности и уязвимому положению пешеходов как участников дорожного движения.