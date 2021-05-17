В Севастополе загорелся храм при первой горбольнице

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 мая. /ТАСС/. Храм, расположенный на территории городской больницы № 1 им Н. И. Пирогова, загорелся в понедельник утром в Севастополе. Из соседних зданий эвакуируют людей, сообщается на сайте городского ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 09:19. "По первичной информации, площадь пожара составляет 25 кв. м. Из храма силами спасателей эвакуировали 21 человек, из них четверо детей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что погибших и пострадавших нет. На место направлены семь отделений пожарных частей, служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, а также опергруппа.