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В Севастополе загорелся храм при первой горбольнице

В результате происшествия никто не пострадал

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 мая. /ТАСС/. Храм, расположенный на территории городской больницы № 1 им Н. И. Пирогова, загорелся в понедельник утром в Севастополе. Из соседних зданий эвакуируют людей, сообщается на сайте городского ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 09:19. "По первичной информации, площадь пожара составляет 25 кв. м. Из храма силами спасателей эвакуировали 21 человек, из них четверо детей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что погибших и пострадавших нет. На место направлены семь отделений пожарных частей, служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, а также опергруппа.

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РоссияСевастополь
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