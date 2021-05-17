Под Петербургом бродячая собака напала на двухлетнего ребенка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Бродячая собака напала на двухлетнего ребенка на берегу озера во Всеволожском районе Ленинградской области и укусила его за шею, мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Поступила телефонограмма из больницы о том, что в сопровождении родителей в медучреждение был доставлен мальчик 2018 года рождения, проживающий в Сертолово. Ребенок с множественными укусами шеи, острой кровопотерей в тяжелом состоянии был госпитализирован", - говорится в поступившем в ТАСС сообщении.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел в воскресенье вечером. Мать ребенка пояснила полицейским, что она с мужем и сыном приехала гулять на озеро со своей собакой. Там их собака сцепилась с бродячим псом, а ребенок пытался их разнять, после чего пес накинулся на ребенка и покусал.

Фельдшер местной больницы, который оказал первую помощь мальчику, сообщил полицейским, что родители мальчика в момент инцидента были пьяны. "В отношении них инспектором по делам несовершеннолетних составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних")", - отметили в ведомстве.

Полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства инцидента.