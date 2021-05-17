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Вандалы осквернили памятник воинам Красной Армии в Калуге

По данным местных СМИ, в сквере ветеранов Великой Отечественной войны на танке Т-34 закрасили красные звезды и фамилию Сталина

ТАСС, 17 мая. Вандалы осквернили памятник воинам Красной Армии, установленный в сквере ветеранов Великой Отечественной войны в Калуге. Полиция начала проверку, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе УМВД.

По данным местных СМИ, на танке Т-34, который находится на Московской площади, закрасили красные звезды и фамилию Сталина, а также нарисовали на постаменте запрещенный нацистский символ.

Памятник воинам Красной Армии в ознаменование 25-летия освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков был установлен в сквере на площади Московской в 1967 году. На высоком пьедестале стоит настоящий танк Т-34 с 85 миллиметровой пушкой. Машина принимала участие в съемках таких советских фильмов, как "Майор "Вихрь", "Крепкий орешек" и "Бабье царство".

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