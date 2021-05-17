В Оренбургской области задержали виновника крупного лесного пожара в августе прошлого года

ТАСС, 17 мая. Полицейские в Первомайском районе Оренбургской области задержали мужчину, по вине которого выгорело 310, 4 га леса в августе 2020 года, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.

"Сотрудниками полиции Первомайского района задержан молодой человек по вине которого выгорело 310,4 га леса или 58 221 дерево. Сотрудниками полиции в ходе проведенного оперативно-разыскных мероприятий установили молодого человека, который сознался в содеянном, им оказался 20-летний местный житель", - говорится в сообщении пресс-службы.

Возгорание в августе 2020 года пожарные ликвидировали двое суток. Проведенная экспертиза показала, что очаг пожара располагался в месте отдыха населения возле реки Чаган. Причиной пожара послужило загорание сухой растительности от тлеющего ствола дерева.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 261 УК РФ ("Уничтожение или повреждение лесных насаждений"). Максимальное наказания за данное противоправное деяние - лишение свободы сроком до четырех лет", - сообщили в УМВД России по Оренбургской области.