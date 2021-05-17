Жалобу на приговор Соболь за проникновение в чужую квартиру рассмотрят 27 мая

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Перовский суд Москвы 27 мая рассмотрит апелляционную жалобу юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России НКО-иноагентом) Любови Соболь на решение приговорить ее к году исправительных работ условно за незаконное проникновение в чужое жилище. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Рассмотрение апелляционной жалобы по делу Любови Соболь назначено на 27 мая", - сказали в суде.

По данным СК, 21 декабря 2020 года Соболь неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины в доме на востоке столицы, представившись сотрудником Роспотребнадзора. После двух неудавшихся попыток она ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представившись брошенной женой и заявив, что в квартире якобы находится маленький ребенок, с которым ей не позволяют общаться. Когда хозяйка открыла дверь, она оттолкнула ее и, применяя физическую силу, ворвалась в квартиру и обошла все помещения, снимая свои действия на телефон. В квартире Соболь пыталась найти предполагаемого сотрудника спецслужб Константина Кудрявцева. Потерпевшими по делу признаны теща Кудрявцева Галина Субботина и его жена.

Суд назначил ей условное наказание в виде исправительных работ сроком на год с удержанием 10% от зарплаты в пользу государства.