СК завершил расследование дела президента банка "Прайм финанс" о растрате 430 млн рублей

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении президента банка "Прайм финанс", обвиняемого в растрате 430 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе СК.

"Главным следственным управлением СК завершено расследование уголовного дела в отношении президента банка "Прайм финанс" Михаила Табунова и кассира банка Майи Алексеевой, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата в особо крупном размере"). Уголовное дело направлено в Генпрокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2016-2019 годах в Санкт-Петербурге заведующая кассой дополнительного офиса банка Алексеева по указанию президента банка "Прайм финанс" Табунова выдавала вверенные ей денежные средства наличными Табунову и иным лицам. "Всего за указанный период Алексеева и Табунов растратили из кассы банка наличные денежные средства [на сумму] порядка 430 млн рублей", - сообщили в СК.

Судом наложен арест на имущество обвиняемых в сумме 685 млн рублей.