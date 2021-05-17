Липецкая прокуратура проверит материалы после ДТП с участием сенатора Королева

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Сотрудники прокуратуры по Липецкой области получили материалы по факту ДТП с участием сенатора и экс-губернатора Олега Королева, по ним будет проведена проверка, сообщила ТАСС в понедельник старший помощник прокурора по региону Татьяна Ткачева.

"Глава администрации Липецкой области направил в наш адрес материалы [о ДТП], мы их получили. Но мы пока не готовы прокомментировать результаты проверки по поступившим документам", - сказала Ткачева, уточнив, что проверка может продлиться до 10 дней.

Около 19:30 мск 13 мая в полицию города Липецка поступило сообщение о том, что на улицах замечен автомобиль Lexus, который грубо нарушает правила дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, которым оказался сенатор и экс-губернатор области Олег Королев. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что обратится в прокуратуру региона и в Совет Федерации с просьбой рассмотреть вопрос о привлечении сенатора к ответственности после ДТП с его участием. Он добавил, что также в известность поставлена и Генпрокуратура России.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Липецкой области Ольга Сушкова, в ведомстве также проводится проверка по факту ДТП.

Олег Королев назначен членом Совета Федерации РФ от Липецкой области с ноября 2018 года, после того как президент РФ Владимир Путин принял его досрочную отставку с должности губернатора. Он руководил регионом с 1998 года. В минувшую пятницу "Единая Россия" приостановила членство в своих рядах Королева по его собственному желанию до конца разбирательства по делу о дорожном происшествии.