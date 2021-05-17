В России выросло количество регионов, где ввели особый противопожарный режим

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. МЧС России сообщило о росте количества регионов, где введен особый противопожарный режим, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе министерства.

"Мониторинг природных пожаров за прошедшую неделю выявил более 7 тыс. термических точек. Особый противопожарный режим действует в 43 регионах России, в 16 - частично", - сказали в ведомстве.

По данным на 11 мая, особый противопожарный режим вводился на территории 42 регионов, а в 15 - частично. Наиболее сложная обстановка с природными пожарами сложилась в Тюменской области, где действуют 20 очагов. Для их тушения применяется авиация МЧС.

Также за неделю в России произошло 14 тыс. техногенных пожаров.