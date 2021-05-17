Пропавшего под Калининградом школьника нашли утонувшим в реке

КАЛИНИНГРАД, 17 мая. /ТАСС/. Поисковики нашли утонувшим 11-летнего школьника, который упал в реку Прохладную в Мамоновском городском округе Калининградской области 9 мая. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте регионального следственного управления СК РФ.

Поиски мальчика велись со дня происшествия. Тело ребенка обнаружили примерно в 250 м от места падения, спасатели МЧС извлекли его.

"17 мая 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что волонтерами поисково-спасательного отряда "Запад" в реке Прохладной неподалеку от садового товарищества "Калининградец" Мамоновского городского округа обнаружено тело ребенка с признаками утопления в воде. Личность ребенка установлена, им оказался 11-летний школьник, который 9 мая на глазах друзей упал с опоры железнодорожного моста в реку Прохладную", - говорится в сообщении.

По факту исчезновения школьника 10 мая возбудили дело по статье "Убийство малолетнего". В рамках расследования будет назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти мальчика.