В Хабаровском крае пропали трое рыбаков

ХАБАРОВСК, 17 мая. /ТАСС/. Группа спасателей направилась на поиски трех пропавших на реке в Хабаровском крае рыбаков. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю от отдела УМВД по Хабаровскому краю по району им. Лазо поступило обращение об оказании помощи в поиске пропавших мужчин 1987, 1992 и 1990 г. р. <...> в район поиска пропавших мужчин были направлены спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России", - говорится в сообщении на сайте.

По словам супруги одного из рыбаков, которые приводит пресс-служба, молодые люди выехали на рыбалку из Хабаровска в поселок Сукпай на реку Кабули 14 мая. До настоящего времени их местонахождение неизвестно. Силами сотрудников полиции поиск результатов не дал. Спасатели направились на место с необходимым снаряжением, в том числе гидрокостюмами, плавсредством и беспилотником.