Студент на Ставрополье ответит за ложную информацию о стрельбе в колледже

СТАВРОПОЛЬ, 17 мая. /ТАСС/. Житель Кисловодска в возрасте 17 лет на Ставрополье в качестве социального эксперимента выложил в чате сообщение о готовящейся стрельбе в местном колледже. Личность подростка установлена, ему грозит уголовное разбирательство, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

"Поучительная информация из Кисловодска. Вчера семнадцатилетний студент одного из местных колледжей разместил в чате группы однокурсников сообщение о якобы планирующейся сегодня стрельбе в его образовательном учреждении. <...> Результат он получил очевидный - уголовное разбирательство. Надеюсь, этот пример запомнится другим возможным "экспериментаторам". С такими вещами не шутят", - написал Владимиров на своей странице в Instagram.

Сообщение о готовящемся преступлении было ложным. "Правоохранители настороже, за что им от души спасибо. Опасность быстро заметили, товарища мгновенно установили. Уже сегодня вместе с родителями он побывал в компетентных органах. Объяснил свои действия тем, что хотел провести "социальный эксперимент", - отметил Владимиров.