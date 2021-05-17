В Крыму задержали троих предпринимателей, подозреваемых в похищении человека

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая. /ТАСС/. Следственный комитет предъявил обвинения троим предпринимателям в сфере строительного бизнеса, подозреваемым в похищении соучредителя одного из магазинов в Симферополе, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

"Следователем по особо важным делам Севастопольского межрайонного следственного отдела установлено, что предприниматели познакомились с мужчиной, который являлся соучредителем одного из магазинов в Симферополе, спустя время решили организовать его похищение с целью получения от родственников выкупа. На протяжении длительного времени подельники изучали его образ жизни, маршруты передвижения, вели наблюдение за местом жительства", - говорится в сообщении.

Ранним утром, когда мужчина вышел гулять с собакой, около дома по ул. Ефремова города Севастополя сообщники схватили его, насильно усадили в автомобиль и выдвинулись в сторону Симферополя, где планировали удерживать до получения выкупа. "В салоне один из злоумышленников надел на потерпевшего наручники. Однако на участке автодороги в Балаклавском районе похитители были блокированы и задержаны сотрудниками уголовного розыска УВД Севастополя и крымского подразделения МВД. В результате спецоперации заложник был освобожден", - сообщается в пресс-релизе.

В ведомстве добавили, что провели все необходимые первоначальные следственные действия. "По ходатайству следствия злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и круг причастных к нему иных лиц", - сообщается в пресс-релизе.