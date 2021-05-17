Холодное водоснабжение отключено у 56,7 тыс. жителей Пензы из-за утечки на водопроводе

ПЕНЗА, 17 мая. /ТАСС/. Отключение холодного водоснабжения произошло в понедельник в Пензе из-за утечки на водопроводе. В зону отключения попали более 56 тыс. человек и 23 соцобъекта, говорится в сообщении, размещенном на сайте ГУ МЧС по региону.

"В 12:30 мск от диспетчера ЕДДС Пензы поступило сообщении, что в связи с устранением утечки на водопроводе диаметром 700 мм на ул. Мясницкой, 1, приостановлена подача холодного водоснабжения", - отмечается в сообщении.

Под отключение попали 193 многоквартирных дома и 548 частных жилых домов, в которых проживает более 56,7 тыс. человек, в нескольких районах города - Сосновке, Междуречье, ГПЗ 24, Маяке, Шуисте и других. Также отключено водоснабжение в 11 детсадах, семи школах и пяти медучреждениях.

На месте аварии работает бригада "Горводоканала" из четырех единиц техники и 10 человек, а также сотрудники ГУ МЧС. "Подача водоснабжения будет восстановлена после завершения ремонтных работы. Организован подвоз технической воды", - сообщается на сайте ООО "Горводоканал".