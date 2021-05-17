В Оренбургской области 16-летняя девушка упала с моста при попытке сделать селфи

ОРЕНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Девушка-подросток упала с моста в Орске Оренбургской области, когда делала селфи, она госпитализирована с переломом отдела позвоночника, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

"В дежурную часть отдела полиции №2 МУ МВД России "Орское" поступило сообщение о том, что в больницу Орска доставлена 16-летняя девочка, упавшая с семиметровой высоты заброшенного ж/д моста, расположенного в 550 метрах от улицы Прибрежной. В результате падения врачи диагностировали у пострадавшей закрытый перелом третьего поясничного отдела позвоночника", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции установили, что девушка поднялась на мост, чтобы сделать фото, однако оступилась и упала. Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку и выясняют обстоятельства и причины произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

По факту происшествия проверку также проводит прокуратура Оренбургской области, сообщили в надзорном ведомстве. Сотрудникам предстоит дать оценку работы органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, изучить условия, в которых проживала и воспитывалась девушка, сделать выводы об эффективности и достаточности проводимой с подростками профилактической работы, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. По результатам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений законодательства о защите прав несовершеннолетних.