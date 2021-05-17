Пять уголовных дел возбудили из-за нарушений в частном доме престарелых под Тулой

ТУЛА, 17 мая. /ТАСС/. Пять уголовных дел из-за использования заведомо поддельных официальных документов возбудили в отношении руководства частного пансионата для пожилых людей "Родимый дом", расположенного в городе Щекино Тульской области. Также выявлены нарушения санитарных норм и требований пожарной безопасности, деятельность учреждения приостановлена, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"По иску прокурора суд приостановил деятельность учреждения до устранения выявленных нарушений. По материалам прокурорской проверки следственный орган возбудил пять уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ ("Использование заведомо поддельных официальных документов, предоставляющих права")", - говорится в сообщении.

В результате проверки в пансионате "Родимый дом" выявлены нарушения противопожарного законодательства - отсутствует аварийное освещение, автоматическая пожарная сигнализация. "Установлены многочисленные нарушения требований санитарных норм, выразившиеся в том числе в использовании персоналом подложных медицинских книжек, в наличии на смывах с тарелок и с рук работников столовой возбудителей кишечных инфекций", - отметили в пресс-службе.

По итогам прокурорской проверки директор пансионата привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности"), ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия"). Сам пансионат как юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ, а также по ст. 6.6 КоАП РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения").

Пансионат для пожилых людей "Родимый дом" является обществом с ограниченной ответственностью, расположен в городе Щекино в 25 км от Тулы. Оказывает платные услуги по уходу за пожилыми людьми.