В Астрахани загорелись 12 машин и хозпостройка

АСТРАХАНЬ 17 мая. /ТАСС/. Двенадцать легковых автомобилей загорелись в Советском районе Астрахани. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

"Советский район, ул. Рождественского, д. 31 (в районе автомобильной разборки на Рождественского). Произошло загорание 12 легковых автомобилей, мусора и хозяйственной постройки на общей площади 150 кв. м", - говорится в сообщении.

Впоследствии пожарным удалось локализовать пожар. "Локализация [объявлена] на месте пожара", - сообщили в МЧС.

Уточняется, что к тушению пожара привлечено семь единиц техники и 27 человек.