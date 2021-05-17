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В Астрахани загорелись 12 машин и хозпостройка

Общая площадь возгорания 150 кв. м

АСТРАХАНЬ 17 мая. /ТАСС/. Двенадцать легковых автомобилей загорелись в Советском районе Астрахани. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

"Советский район, ул. Рождественского, д. 31 (в районе автомобильной разборки на Рождественского). Произошло загорание 12 легковых автомобилей, мусора и хозяйственной постройки на общей площади 150 кв. м", - говорится в сообщении.

Впоследствии пожарным удалось локализовать пожар.  "Локализация [объявлена] на месте пожара", - сообщили в МЧС.

Уточняется, что к тушению пожара привлечено семь единиц техники и 27 человек.

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