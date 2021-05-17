В Калининграде изъяли крупнейшую за шесть лет партию наркотиков

КАЛИНИНГРАД, 17 мая. /ТАСС/. Полиция изъяла у жительницы Калининграда более 400 граммов сильнодействующего наркотика - карфентанила. Это крупнейшая партия наркотиков, изъятых в регионе за последние шесть лет, стоимость изъятого на черном рынке может достигать 25 млн рублей, сообщила понедельник начальник пресс-службы областного УМВД Светлана Поставничая.

"Сотрудниками ОМВД России по Центральному району Калининграда изъята крупнейшая за шесть лет в регионе партия карфентанила весом почти 420 г. <...> По оценкам экспертов, стоимость изъятого товара на черном рынке могла бы составить 25 млн рублей", - сообщила Поставничая.

Наркотики обнаружены в ходе оперативно-разыскных мероприятий дома у 32-летней ранее судимой жительницы областного центра. По данным полиции, она занималась оптовым сбытом запрещенных веществ, обнаруженные наркотики хранила с целью продажи. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере"). Она задержана и помещена под стражу в СИЗО.