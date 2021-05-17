Суд 25 мая начнет рассматривать уголовное дело об избиении осужденных ИК-9 в Петрозаводске

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 мая. /ТАСС/. Судебный процесс в отношении бывшего начальника исправительной колонии №9 (ИК-9) в Петрозаводске Ивана Савельева и его бывшего заместителя Ивана Ковалева начнется 25 мая. Дело будет рассматривать заместитель председателя Петрозаводского горсуда по уголовным делам Александр Мерков, сообщается на сайте горсуда.

"Судебное заседание [состоится] 25 мая 2021 года, в 10:00", - говорится в сообщении.

Савельев и Ковалев были задержаны в апреле 2020 года по подозрению в избиении заключенного после публикации в интернете видео, на котором два человека бьют заключенного. Им предъявлены обвинения по п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с применением насилия"). По версии следствия, бывший заместитель начальника и старший оперуполномоченный ИК-9 в Карелии в феврале 2014 года в служебном помещении исправительного учреждения избивали осужденного, "явно выходя за пределы должностных полномочий".

Ролик от 2014 года, в котором два человека избивают заключенного, появился в интернете в начале октября 2019 года. После этого СК РФ возбудил уголовное дело, а представители центрального аппарата ФСИН России начали проверку. В ноябре 2019 года прокуратура Карелии завершила проверку после сообщений в СМИ о возможных пытках в ИК-9 в отношении осужденных и не выявила там нарушений. Савельев просил следователей провести проверку по фактам публикаций о возможных пытках в колонии, назвав их клеветой, но в возбуждении уголовного дела ему было отказано. Савельев по делу о превышении полномочий вину не признает.