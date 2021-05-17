Пожарные потушили возгорание надворных построек в селе на Урале

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали горение надворных построек в селе Логиново в Свердловской области. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 15:02 мск пожар в селе Логиново Белоярского городского округа Свердловской области полностью ликвидирован. Причина устанавливается", - сказали в пресс-службе.

Сообщение о пожаре на территории надворных построек в селе Логиново поступило в 08:27 (06:27 мск). Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. В целях безопасности из двух близлежащих двухэтажных жилых домов были эвакуированы 14 человек, шесть из них выведены из домов пожарными. В 09:42 (07:42 мск) пожар был локализован, позже было ликвидировано открытое горение.

По предварительной информации, пострадавших нет.