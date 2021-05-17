Работы по ликвидации последствий нефтеразлива в Коми и НАО вышли на завершающую стадию

СЫКТЫВКАР, 17 мая. /ТАСС/. Работы по ликвидации последствий разлива нефтесодержащей жидкости в Коми и Ненецком автономном округе (НАО) вышли на завершающую стадию. Разлив на суше локализован, собрано более 130 кубометров загрязненного грунта, населенным пунктам и объектам экономики ничего не угрожает, говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы ООО "Лукойл-Коми".

"На территории Ненецкого автономного округа (НАО) и Республики Коми выходит на завершающую стадию реализация комплекса мероприятий по устранению последствий утечки нефтесодержащей жидкости (НСЖ), вызванной разгерметизацией трубопровода от мультифазной насосной станции Ошского месторождения до дожимной насосной станции № 5 Харьягинского месторождения на территории НАО. Населенным пунктам и объектам экономики, в том числе в Арктической зоне Российской Федерации, ничто не угрожает", - говорится в сообщении.

По данным предприятия, в работах задействовано более 100 сотрудников компании и специализированных подрядных организаций, свыше 30 единиц техники. Основная масса нефтесодержащей жидкости локализована персоналом на суше на площади около 1,3 га. В настоящее время ведется очистка территории, собрано почти 130 кубометров загрязненного грунта. В ближайшее время на участке будет проведена техническая, а затем - биологическая рекультивация. В акваторию реки Колвы попало не более 9 кубометров нефтесодержащей жидкости, оперативно начаты работы по ее локализации и сбору. Гибели биологических ресурсов в результате произошедшего нет.

Работы по сбору нефтепродуктов из воды ведутся круглосуточно. На данный момент расставлено порядка 2 500 м заградительных и сорбирующих боновых заграждений. Использовано 30 тонн сорбирующих материалов, связывающих частицы нефтепродуктов и тем самым облегчающих их сбор. "Угрозы источникам питьевого водоснабжения для населения в результате произошедшего нет. Водозаборные сооружения города Усинска расположены на реке Усе выше по течению от впадения Колвы. Снабжение водой сельского населения осуществляется из водозаборных скважин, расположенных в населенных пунктах", - отметили на предприятии.

По уточненным данным предприятия, утечка была обнаружена специалистами предприятия 11 мая в ходе вертолетного облета территории. Причиной стала разгерметизация трубопровода на расстоянии порядка 300 м от береговой линии реки Колвы. В соответствии с руководящими документами Ростехнадзора по классификации происшествий данная ситуация квалифицируется как авария. Власти города Усинска в Коми в ночь на 12 мая ввели режим чрезвычайной ситуации. СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 246 УК ("Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ").