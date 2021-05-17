На Кубани опрокинулся школьный автобус

КРАСНОДАР, 17 мая. /ТАСС/. Автобус, перевозивший школьников, попал в ДТП в Тбилисском районе Краснодарского края, травмы получили двое учеников и учитель, организована проверка, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края в понедельник.

"В Тбилисском районе школьный автобус развозил детей, попал в ДТП. С ним допустил столкновение ВАЗ-21099, из-за чего автобус перевернулся. Пострадали двое детей и учитель. Организовано проведение проверки", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что угрозы жизни и здоровью пострадавших нет, они госпитализированы. В пресс-службе прокуратуры региона уточнили, что кроме пассажиров школьного автобуса в ДТП пострадал водитель легкового автомобиля, он находится в больнице в тяжелом состоянии. По предварительной версии, водитель ВАЗ-21099 нарушил дистанцию относительно впереди движущегося автобуса ПАЗ, который выполнял маневр поворота налево, в автобусе на момент ДТП находились водитель, учитель и двое детей.