В Калининградской области лжезастройщик получил тюремный срок за мошенничество

КАЛИНИНГРАД, 17 мая. /ТАСС/. Уроженец Магадана получил семь лет колонии за мошенничество с квартирами в якобы строящемся доме под Калининградом на 74,7 млн рублей и попытку взлома банкомата. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Гвардейского районного суда Калининградской области.

"Приговором Гвардейского районного суда за совершение указанных преступлений [обвиняемому] окончательно назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и с лишением права заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в сфере жилищного строительства сроком на пять лет", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным суда, в период до января 2014 года осужденный зарегистрировался в качестве застройщика многоквартирного дома в городе Полесске, получил разрешение на строительство, нанял юристов для заключения с гражданами договоров долевого строительства и даже купил часть стройматериалов и нанял бригадира на стройку. При этом фактически строить дом он не собирался. Граждане, заключали с компанией договоры об участии в долевом строительстве и вносили деньги. В общей сложности пострадали более 40 человек, ущерб составил 74 744 273 рубля. Дом построен не был. Лжезастройщик не встречался с потерпевшими, а в 2016 году вступил в брак и сменил фамилию.

29 января 2018 года осужденный укрылся в здании одного из магазинов Полесска и, дождавшись закрытия торговой точки, ночью попытался вскрыть находившийся в нем банкомат, но был задержан приехавшими сотрудниками полиции и охранного предприятия.

Суд счел доказанной вину осужденного по обоим преступлениям. Сам он признал свою вину частично, не согласившись с названной суммой ущерба. Суд счел смягчающими наказание состояние здоровья осужденного, частичное признание вины по факту мошенничества и явку с повинной по факту попытки взлома банкомата.

Суд также удовлетворил гражданские иски двух потерпевших дольщиков о взыскании с осужденного в их пользу 4 332 150 рублей. В отношение 30 потерпевших наблюдательным советом Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства принято решение о выплате им денежных возмещений. Остальные потерпевшие имеют право подать иск о взыскании ущерба, причиненного преступлением, в порядке гражданского судопроизводства, отмечается в сообщении пресс-службы суда.