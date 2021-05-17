Экс-полицейский, насмерть сбивший ребенка под Кировом, приговорен к 2,5 года колонии

ТАСС, 17 мая. Суд в Кировской области приговорил к 2,5 года колонии-поселения бывшего полицейского, насмерть сбившего шестилетнего ребенка, сообщается на сайте СК РФ.

"В Кировской области вынесен приговор [в отношении бывшего] оперативного дежурного дежурной части ПП "Немский" МО МВД России "Кильмезский" Сергея Меньшикова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Приговором суда Меньшикову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года. Наказание он будет отбывать в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

Меньшиков также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на три года.

Следствием и судом установлено, что в июле 2019 года в селе Буйское Кировской области Меньшиков, двигаясь на автомобиле Nissan Qashqai с превышением допустимой скорости, сбил 6-летнего мальчика, который выехал на велосипеде с грунтовой дороги на центральную улицу. Ребенок скончался на месте.

Ранее также был осужден судебно-медицинский эксперт, выявивший алкоголь в крови погибшего ребенка, Сергей Насонов. Судом он признан виновным в халатности при производстве экспертизы тела ребенка и приговорен к шести месяцам исправительных работ.