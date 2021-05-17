Белорусского оппозиционера Лебедько арестовали на 30 суток

МИНСК, 17 мая. /ТАСС/. Белорусский оппозиционный политик, экс-глава Объединенной гражданской партии (ОГП) Анатолий Лебедько арестован на 30 суток. Такое решение принял в понедельник суд Московского района Минска, отмечается в сообщении на странице ОГП в Facebook.

"Анатолию Лебедько 30 суток", - говорится в сообщении.

По данным партии, Лебедько арестован за участие в несанкционированном мероприятии. Политик был задержан 14 мая у Дома правосудия, где начался судебный процесс по уголовному делу в отношении 12 лиц, организовавших, по данным следствия, акции протеста студентов различных вузов столицы. Перед началом судебного заседания у Дома правосудия собралось несколько десятков человек, которые пришли поддержать обвиняемых. Сотрудники милиции потребовали от собравшихся разойтись, после чего стали задерживать людей. По данным ГУВД Мингорисполкома, всего было задержано 14 человек.

Бывший глава Объединенной гражданской партии Лебедько осенью прошлого года был назначен экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской своим представителем по конституционной реформе.