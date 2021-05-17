Двухлетнего ребенка госпитализировали после нападения собаки в Подмосковье

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Двухлетний мальчик госпитализирован после нападения на него собаки в Мытищинском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщила представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

"По предварительной информации, на территории частного домовладения в дереве Красная Горка городского округа Мытищи собака покусала 2-летнего ребенка. Он госпитализирован", - сообщила Григорьева.

В ходе проверки Мытищинская городская прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.