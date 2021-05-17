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Двухлетнего ребенка госпитализировали после нападения собаки в Подмосковье

Прокуратура начала проверку

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Двухлетний мальчик госпитализирован после нападения на него собаки в Мытищинском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщила представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

"По предварительной информации, на территории частного домовладения в дереве Красная Горка городского округа Мытищи собака покусала 2-летнего ребенка. Он госпитализирован", - сообщила Григорьева.

В ходе проверки Мытищинская городская прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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