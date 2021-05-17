Инспектор исправительной колонии на Кубани получил тюремный срок за сбыт наркотиков

КРАСНОДАР, 17 мая. /ТАСС/. Усть-Лабинский районный суд на Кубани приговорил к восьми годам и одному месяцу лишения свободы инспектора исправительной колонии за попытку сбыта наркотиков осужденным, сообщается на сайте Краснодарского краевого суда.

"[Он] признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 234 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в исправительном учреждении в значительном размере лицом с использованием своего служебного положения, если преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам"; "Покушение на незаконный сбыт сильнодействующих веществ, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам"). Суд назначил ему наказание в виде 8 лет 1 месяца лишения свободы", - говорится на сайте суда.

Уточняется, что отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, решение суда вступило в силу.

"В суде он полностью признал свою вину, но отказался от дачи показаний", - добавили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

Уголовное дело было возбуждено ранее региональным следственным управлением в отношении младшего инспектора группы надзора отдела безопасности исправительной колонии № 6 УФСИН России по Краснодарскому краю. По версии следствия, осужденные перевели ему на банковскую карту денежные средства на покупку наркотического средства (марихуаны), а также сильнодействующего вещества, он приобрел их, но был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.