СК возбудил дело о халатности после нападения бродячей собаки на ребенка в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после инцидента с нападением бродячей собаки на малолетнего ребенка в Ленинградской области, которого она укусила за шею. Как сообщили в следственном управлении СК РФ по региону, следователи считают, что инцидент случился из-за халатности чиновников.

"По данному факту следственным отделом по городу Всеволожску Следственного управления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека"), поскольку в соответствии с федеральным законодательством осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных отнесено к компетенции органов местного самоуправления", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее в главке МВД по Петербургу и Ленобласти сообщали, что в воскресенье на берегу озера во Всеволожском районе бродячий пес напал на двухлетнего ребенка и укусил его за шею. Мальчик был госпитализирован с большой кровопотерей.

Мать мальчика сообщила полицейским, что пес напал на ребенка после того, как сцепился с их собакой, с которой они гуляли у озера. При этом фельдшер местной больницы, который оказал помощь мальчику, сообщил, что родители в момент инцидента были пьяны. В отношении матери полиция также составила административный протокол.