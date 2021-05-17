Режим ЧС введен в Юрьевецком районе Ивановской области после урагана

ТАСС, 17 мая. Режим чрезвычайной ситуации введен в Юрьевецком районе Ивановской области, который больше всего пострадал от ураганного ветра, обрушившегося на регион 15 мая. В районе повреждены кровли 34 зданий, в том числе в двух детских садах и школе, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Наиболее сложная ситуация сложилась в Юрьевецком районе, здесь введен режим чрезвычайной ситуации. По предварительным данным, в Юрьевецком районе повреждены кровли 34 зданий, в их числе школа и детский сад в Юрьевце, детский сад в селе Обжериха. В Юрьевце временно отсутствует водоснабжение, организован подвоз воды", - сообщили в правительстве.

Кроме того, кровля повреждена на 70 объектах в Верхнеландеховском районе, в том числе на здании Верхнеландеховской средней школы и котельной № 2. В Пучежском районе аварийно-восстановительные работы по электроснабжению продолжаются в 30 населенных пунктах. Порывами ветра повреждена кровля 22 зданий, объектов социальной сферы среди них нет.

Без электроснабжения также остались жители 228 домов, детский сад и школа в Пестяковском районе, где специалисты продолжают восстановительные работы. Восстановить энергоснабжение в пострадавших селах планируют к вечеру понедельника.

По данным пресс-службы региона, губернатор Станислав Воскресенский распорядился выделить дополнительные средства из резервного фонда муниципалитетам на восстановление социальной и жизнеобеспечивающей инфраструктуры.

В результате неблагоприятных погодных условий 15 мая шесть районов Ивановской области - Шуйский, Родниковский, Юрьевецкий, Верхнеландеховский, Пучежский и Пестяковский - остались без электроснабжения, в населенных пунктах повреждены кровли зданий. По данным ГУ МЧС России, в зону отключения электроснабжения попали 393 населенных пункта с общим числом жителей свыше 25 тыс. человек, 36 объектов социальной сферы. В результате падения деревьев погибших и пострадавших нет, с автомобильных дорог убраны упавшие деревья, перерывов в движении транспорта нет.