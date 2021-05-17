Прокуратура оценит исполнение закона по содержанию моста в Орске, откуда упал подросток

ОРЕНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Орская транспортная прокуратура проверит исполнение требований законодательства по содержанию железнодорожного моста в Орске и воспрепятствованию доступа на него после падения девушки-подростка во время попытки сделать селфи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры в официальном телеграм-канале.

"Орской транспортной прокуратурой организована проверка, в ходе которой будет дана оценка исполнения балансодержателем требований федерального законодательства по содержанию моста и воспрепятствованию доступа на него третьих лиц", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что железнодорожный мост через реку Орь, с которого упала несовершеннолетняя, находится на балансе ОАО "РЖД", сейчас он не эксплуатируется, железнодорожные пути к нему разобраны.

Как сообщали ранее в пресс-службе УМВД по Оренбургской области, 16-летняя девушка упала с 7-метровой высоты моста после попытки сделать селфи. Врачи диагностировали у нее закрытый перелом 3-го поясничного отдела позвоночника. По факту инцидента проводят проверки сотрудники полиции и прокуратуры Оренбургской области.