{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На границе НАО и Коми установят пост контроля качества воды после разлива нефти на Колве

Разгерметизация напорного нефтепровода Ошского месторождения нефти произошла 11 мая

ТАСС, 17 мая. Пост мониторинга качества воды будет установлен на Печоре на границе Республики Коми и Ненецкого автономного округа (НАО). Как говорится в распространенном сообщении пресс-службы администрации НАО, соответствующее поручение дал губернатор округа Юрий Бездудный после разлива нефтепродуктов на Ошском месторождении.

"Установите на границе с Коми пост мониторинга, который мог бы делать заборы воды и проводить исследования. Мы должны понимать, что в Печоре у нас вода чистая. И просьба - информацию о качестве воды официально давать в СМИ, чтобы жители были в курсе", - приводит пресс-служба слова главы НАО.

Разгерметизация напорного нефтепровода Ошского месторождения нефти обнаружилась 11 мая около 22:00 мск, в результате ЧП произошел разлив нефтепродуктов. На воде реки Колвы в Республике Коми была обнаружена радужная пленка. В связи с этим власти города Усинска в ночь на среду ввели режим чрезвычайной ситуации. Оперативные службы устраняют последствия разлива нефтепродуктов. СУ СК РФ по Архангельской области и НАО возбудил уголовное дело по ст. 246 УК РФ ("Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ").

В настоящее время, по данным пресс-службы, в ликвидации последствий инцидента задействованы порядка 280 человек и 80 единиц техники, работы ведутся в круглосуточном режиме. Работы по сбору скважинной жидкости ведутся на территории Коми по течению реки Колвы. "В настоящий момент убрано 42% от загрязненной площади. Это порядка 5 200 квадратных метров. На реке Колве скважинную жидкость собирали на протяжении семи рубежей. Рубежи в районах четвертого и второго моста через Колву уже сняли, жидкость собрана. Сейчас работы ведутся около первого моста через реку, около деревни Колва, а также в районе села Усть-Уса. По информации от глав, в районе Усть-Цильмы следов пленки нет", - приводит пресс-служба слова руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и АПК НАО Альберта Чабдарова.

Теги
РоссияКомиНенецкий автономный округ
В Удмуртии возник пожар в лесном массиве
В настоящий момент пожар локализован
Читать полностью