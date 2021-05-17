На границе НАО и Коми установят пост контроля качества воды после разлива нефти на Колве

ТАСС, 17 мая. Пост мониторинга качества воды будет установлен на Печоре на границе Республики Коми и Ненецкого автономного округа (НАО). Как говорится в распространенном сообщении пресс-службы администрации НАО, соответствующее поручение дал губернатор округа Юрий Бездудный после разлива нефтепродуктов на Ошском месторождении.

"Установите на границе с Коми пост мониторинга, который мог бы делать заборы воды и проводить исследования. Мы должны понимать, что в Печоре у нас вода чистая. И просьба - информацию о качестве воды официально давать в СМИ, чтобы жители были в курсе", - приводит пресс-служба слова главы НАО.

Разгерметизация напорного нефтепровода Ошского месторождения нефти обнаружилась 11 мая около 22:00 мск, в результате ЧП произошел разлив нефтепродуктов. На воде реки Колвы в Республике Коми была обнаружена радужная пленка. В связи с этим власти города Усинска в ночь на среду ввели режим чрезвычайной ситуации. Оперативные службы устраняют последствия разлива нефтепродуктов. СУ СК РФ по Архангельской области и НАО возбудил уголовное дело по ст. 246 УК РФ ("Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ").

В настоящее время, по данным пресс-службы, в ликвидации последствий инцидента задействованы порядка 280 человек и 80 единиц техники, работы ведутся в круглосуточном режиме. Работы по сбору скважинной жидкости ведутся на территории Коми по течению реки Колвы. "В настоящий момент убрано 42% от загрязненной площади. Это порядка 5 200 квадратных метров. На реке Колве скважинную жидкость собирали на протяжении семи рубежей. Рубежи в районах четвертого и второго моста через Колву уже сняли, жидкость собрана. Сейчас работы ведутся около первого моста через реку, около деревни Колва, а также в районе села Усть-Уса. По информации от глав, в районе Усть-Цильмы следов пленки нет", - приводит пресс-служба слова руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и АПК НАО Альберта Чабдарова.