В центре Ростова-на-Дону прорвало трубу с кипятком

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая. /ТАСС/. Фонтан кипятка образовался в центре Ростова-на-Дону из-за прорыва теплотрассы, ремонтные бригады приступили к устранению дефекта, в связи с этим без воды остались 10 домов. Об этом сообщается в понедельник на сайте администрации города.

"В понедельник, 17 мая, произошел дефект на подающем трубопроводе Ду-500 мм по ул. Седова. Сотрудниками ООО "Ростовские тепловые сети" незамедлительно были приняты меры по локализации места повреждения тепловой сети, начаты ремонтно-восстановительные мероприятия <…>. На время ремонтно-восстановительных работ временно ограничена подача горячего водоснабжения в 10 жилых домов", - говорится в сообщении на сайте администрации.

В настоящее время идет переключение основной части потребителей Ленинского района на временную схему по обратному трубопроводу. По информации предприятия, сейчас участок прорыва огорожен, ведутся ремонтные работы.

К работам привлечены 2 аварийные бригады, в их составе 8 человек и 4 единиц автоспецтехники. Работы планируется завершить до 16:00 18 мая.