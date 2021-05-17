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Подросток утонул в пруду на юге Москвы

Дети купались в Первом Варшавском пруду без взрослых

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Несовершеннолетний мальчик утонул в Первом Варшавском пруду в Москве, говорится в сообщении на сайте столичной прокуратуры.

"По предварительной информации, 17 мая трое несовершеннолетних купались в Первом Варшавском пруду на юге столицы, один мальчик 2008 года рождения утонул. Дети находились на водном объекте без сопровождения взрослых", - говорится в сообщении.

Прокуратура начала проверку по соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также оценит обеспечение безопасности на пруду. Оценка будет дана и исполнению обязанностей родителями ребенка. "По результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - добавили в ведомстве.

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