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В Минске проверяют сообщение о минировании нескольких торговых центров

На месте работают сотрудники правоохранительных органов

МИНСК, 17 мая. /ТАСС/. Сотрудники милиции и саперно-пиротехнических групп проверяют поступившее сообщение о минировании нескольких торговых центров в Минске. Об этом проинформировала в понедельник пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

"Сегодня в 17 часов 30 минут (по местному времени, совпадает с московским - прим. ТАСС) в один из торговых центров поступило электронное сообщение с информацией о заложенных взрывных устройствах в нескольких торговых центрах. На местах работают сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности, работают саперно-пиротехнические группы", - отметили в минской милиции.

По данным пресс-службы ГУВД, приняты меры для обеспечения безопасности людей.

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