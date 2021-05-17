В Минске проверяют сообщение о минировании нескольких торговых центров

МИНСК, 17 мая. /ТАСС/. Сотрудники милиции и саперно-пиротехнических групп проверяют поступившее сообщение о минировании нескольких торговых центров в Минске. Об этом проинформировала в понедельник пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

"Сегодня в 17 часов 30 минут (по местному времени, совпадает с московским - прим. ТАСС) в один из торговых центров поступило электронное сообщение с информацией о заложенных взрывных устройствах в нескольких торговых центрах. На местах работают сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности, работают саперно-пиротехнические группы", - отметили в минской милиции.

По данным пресс-службы ГУВД, приняты меры для обеспечения безопасности людей.