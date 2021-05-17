В Ростове-на-Дону подросток выпал из окна школы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая. /ТАСС/. Следователи проводят проверку после падения из окна одной из ростовских школ 13-летнего подростка, который в результате падения получил телесные повреждения. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области.

"В следственный отдел по Пролетарскому району следственного управления СК РФ по Ростовской области поступило сообщение о травмировании 13-летнего подростка в результате падения из окна одной из школ города Ростова-на-Дону. По данному факту организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что несовершеннолетний доставлен в больницу с телесными повреждениями. Ему оказывается необходимая медицинская помощь. Следователем проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.