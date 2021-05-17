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На Кубани неизвестные повредили памятник Ленину

Инцидент произошел в поселке Ахтырском

КРАСНОДАР, 17 мая. /ТАСС/. Неизвестные повредили установленный в поселке Ахтырском Абинского района на Кубани памятник Владимиру Ленину. Полиция проводит проверку, предполагаемые участники инцидента установлены, сообщили ТАСС в понедельник в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Материал по данному факту зарегистрирован, проводится проверка. Предварительно лица, причастные к данному факту, установлены", - заявили в краевом главке полиции. Их личности пока не разглашаются в интересах следствия.

Глава Абинского района Вячеслав Иванов в понедельник у себя в Телеграм-канале сообщил, что на площади в поселке Ахтырском неизвестными совершен акт вандализма - у памятника В. И. Ленину отколота голова, органы местного самоуправления приложат максимум усилий для того, чтобы в кратчайшие сроки восстановить объект.

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