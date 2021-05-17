Холодное водоснабжение 56,7 тыс. жителей Пензы восстановлено после аварии

ПЕНЗА, 17 мая. /ТАСС/. Холодное водоснабжение, отключенное в нескольких микрорайонах Пензы из-за утечки на водопроводе, восстановлено. Об этом сообщил в Instagram врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

"Бригады "Горводоканала" и МЧС устраняли аварию весь день, привлекли спецтехнику, организовали подвоз технической воды. <...> Сейчас водоснабжение восстановлено ", - написал Мельниченко.

Отключение холодного водоснабжения произошло в понедельник в Пензе из-за утечки на водопроводе диаметром 700 мм на ул. Мясницкой. Под отключение попали 193 многоквартирных дома и 548 частных жилых домов с населением более 56,7 тыс. человек, в нескольких районах города - Сосновке, Междуречье, ГПЗ 24, Маяке, Шуисте и других. Также было отключено водоснабжение в 11 детсадах, семи школах и пяти медучреждениях.